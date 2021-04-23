Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Avcılar’da asker uğurlama konvoyunda kamyondan silahla hava ateş açtılar

Avcılar’da asker uğurlama konvoyunda kamyondan silahla hava ateş açtılar

Konvoydan görüntü

Asker Uğurlaması Kamera Cep Telefonu 

-Ateş etme anları

( İSTANBUL )-Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonun kamerasına böyle yansıdı İSTANBUL

- Avcılar’da asker uğurlama konvoyunda bulunan kamyondan havaya ateş açtılar. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Olay, dün Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde asker uğurlaması için konvoy yapan şahıslar, uzun süre kornalar çalarak hareket etti. Konvoyda kamyonlar da vardı. Bazı kişiler kamyonundan camından silahla havaya ateş açtı. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement