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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar’da asker eğlencesinde pes dedirten ‘korona’ halayı

Avcılar’da asker eğlencesinde pes dedirten ‘korona’ halayı

Asker uğurlama halayları

Kamera Sayılar Asker Eğlencesi Cep Telefonu 

-Konvoydan görüntü
-Meşalelerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) - (Özel)- Meşaleler yakıldı, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı İSTANBUL

- Korona virüs vakalarının her geçen gün artmasına rağmen Avcılar’da düzenlenen asker eğlencesi pes dedirtti. Halayların çekildiği eğlencede sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Korona virüs vaka sayıları gün geçtikçe artarken Avcılar’da sosyal mesafesiz ve maskesiz asker eğlenceleri izleyenlere pes dedirtti. Sosyal mesafenin ve maske kuralının dikkate alınmadığı eğlencede halaylar çekilip meşaleler yakıldı. Görenlere pes dedirten görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların meşaleler yakarak halaylar çektiği görülüyor. Birçok kişinin maske takmadığı görüntüler pes dedirtti. (MD-YM-
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