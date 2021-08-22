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Avcılar’da asansörde mahsur kalan anne ve küçük oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Avcılar’da asansörde mahsur kalan anne ve küçük oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı

Avcılar’da asansörde mahsur kalan anne ve küçük oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı

Görüntü ‘asansörde mahsur kalma’ ismiyle istihbaratta

Mahsur Kaldı 

-Çocuğun ve annenin kurtarılma anları

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Avcılar’da bir anne ve minik oğlu apartmanlarındaki asansörünün bozulması ile mahsur kaldılar. Anne ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay Gümüşpala Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre anne ve oğlu apartmanda kullandıkları asansörün bozulmasıyla mahsur kaldı. Apartmandaki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekibi levye yardımıyla önce minik çocuğu ardından da annesini mahsur kaldıkları asansör kabininden çıkardı. ( MD- Mİ
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