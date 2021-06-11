Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Avcılar’da annesine saldırdığı iddia edilen şahıs, gözaltına alındı

Avcılar’da annesine saldırdığı iddia edilen şahıs, gözaltına alındı

olay yerinden görüntüler

( İSTANBUL )-Şahsın, bekçiler tarafından gözaltına alındığı görüntüler kameralara yansıdı İSTANBUL

Alışveriş Kamera Alışveriş Merkezi 


- Avcılar’da bir alışveriş merkezi önünde, annesine saldırdığı iddia edilen şahıs bekçiler tarafından gözaltına alındı. Şahsın gözaltına alındığı anlar, kameralara yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Avcılar’da bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle, bir şahıs annesine saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekip sevk edildi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri annesine saldıran şahsı gözaltına alarak, ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Şahsın bekçiler tarafından gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Avcılar’da annesine saldıran şahsın gözaltına alındığı görüntülerde, Bekçilerin şahsı yere yatırarak göz altına aldıkları ve çevredeki insanların olayı seyrettikleri görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement