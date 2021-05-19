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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Avcılar’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

- Avcılar’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Kutlama yapılan otobüsten görüntüler

Kutlay 

-Halkın selamlanma görüntüleri
-Vatandaşlardan görüntüler
-Turan Hançerli ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı pandemi tedbirleri kapsamında kutlandı. Otobüsle ilçe turu yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, halkı selamlayarak çevre sakinlerinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Bu yıl pandemi tedbirleri sebebiyle sokaklarda yapılamayan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Avcılar'da Belediye Başkanı Turan Hançerli, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Erdal Naz, İYİ Parti İlçe Başkanı Serkan Yalım’ın katılımıyla gerçekleştirilen otobüs turuyla kutlandı. Bando eşliğinde gerçekleştirilen ve halkın selamlandığı otobüs turunda konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “ 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı gündür. Bugün biz özgür ve bağımsız bir şekilde Türkiye Cumhuriyetinde yaşıyorsak 19 Mayıs günü başlayan mücadeleye borçluyuz. Bugünü korona nedeniyle sokaklarda, caddelerde, meydanlarda kutlayamıyoruz. Bu sebeple biz de müziklerimizle, bandomuzla ve coşkumuzla sokak sokak, cadde cadde Avcılarlı hemşehrilerimizin bayramını kutluyoruz. Avcılarlı hemşehrilerimin başta olmak üzere tüm Türkiye’nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” dedi.
(HP-RU
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