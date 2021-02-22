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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar Belediyesi ihtiyaç sahiplerine evde sağlık hizmeti ulaştırmaya devam ediyor

Avcılar Belediyesi ihtiyaç sahiplerine evde sağlık hizmeti ulaştırmaya devam ediyor

Ekiplerin çalışmalarından detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Sağlık Hizmeti Hastane Engelli Vatandaş Sağlık Ekipleri 


- Avcılar Belediyesi, sağlık hizmetini ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürmeye devam ediyor. Avcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün halk sağlığını korumaya yönelik sürdürdüğü koruyucu ve çok yönlü sağlık hizmetleri pandemi döneminde de aksamadı. Çalışmalar kapsamında yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli vatandaşlar, belediyenin sağlık ekipleri tarafından evlerinde hizmete tabi tutuluyor. Evlerinde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara pansuman, yara bakımı, serum ve sonda takılması gibi müdahalelerle bin 212 vatandaş belediyenin sağlık ekipleri tarafından evlerinde ziyaret edilerek evde bakım hizmetinden faydalandı. Evden hastaneye, hastaneden eve çalışması genişleyerek devam ediyor Öte yandan hastaları evlerinden alıp hastaneye götüren, hastaneden alıp tekrar eve getiren hasta nakil araçları, 2020 yılında toplamda bin 379 hastayı sağlık hizmetine ulaştırdı. Belediyeye ait 3 adet hasta nakil ambulansı ve 1 adet hasta nakil minibüsü, gün içinde sürekli vatandaşların evleriyle hastaneler arasında mekik dokuyor. Araçlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 1 hafta öncesinden belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü arayarak randevu alması gerekiyor. (EG-
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