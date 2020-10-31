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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli deprem bölgesinde

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli deprem bölgesinde

Belediye başkanı depremzedeler ile konuşurken görüntü

Depremzede Geçmiş Olsun Deprem Riski Felaket Deprem Bölgesi 

-Deprem yeri ve vatandaşlar görüntü
-Röportaj
-Detay görüntüler

( İZMİR )- Hançerli: "Mutlaka bunun da altından kalkacağız" İZMİR

- Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İzmir'de deprem bölgesine gitti. Hançerli, “Bayraklı’ya, Bornova’ya ve tüm İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mutlaka bunun da altından kalkacağız” dedi.
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İzmir'de meydana gelen depremin ardından ekibiyle birlikte bölgeye gitti. Vatandaşlarla dertleşen ve enkaz alanlarında incelemelerde bulunan Hançerli, açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin depreme hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çeken Hançerli, "50-100 kat fark olacak buna hazırlanmamız lazım o yüzden de şimdiden kolları sıvamamız lazım. Hem İzmir’de, hem İstanbul’da hem de Türkiye’nin dört bir yanında deprem riski olan her yerde bu önlemleri almamız lazım. Sel kayıplarındaki felaketlerimiz de aynı. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi Bayraklı’ya, Bornova’ya ve tüm İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mutlaka bununda altından kalkacağız ama kayıplarımız var. Asla geri getiremeyeceğimiz için de üzgünüm” dedi.

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