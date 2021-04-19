Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Av tüfeğini boşaltırken arkadaşını vurduğu ortaya çıktı

Av tüfeğini boşaltırken arkadaşını vurduğu ortaya çıktı

Jandarma ekiplerinin merkezden çıkışı

Hastane Adli Kontrol Jandarma İtiraf Elektronik Kelepçe 

-Şahısların gözaltına alınması
-Av tüfeğinin ele geçirilmesi
-Şahısların adliyeye sevk edilmesi

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Anamur ilçesinde 5 yıl önce bir kişinin av tüfeği ile öldürüldüğü olay aydınlatıldı. İ.Ü. isimli bir kişinin ölen şahıs ile ava gittiği, av dönüşü tüfeğini boşalttığı esnada kaza ile şahsı vurduğu tespit edildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesinde 2016 yılı Ekim ayında meydana gelen 1 şahsın av tüfeği ile yaralanması sonucu hastanede vefat etmesi olayını yeniden değerlendirdiği ve kaza ile gerçekleşen ölüm olayının şüpheli olduğunu tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda, meydana gelen olayın kazaen gerçekleştiği gerekçesi ile kapatılan soruşturma dosyası Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden soruşturulmak üzere açılmasına karar verildi.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonucunda ise, ölüm olayı esnasında olay mahallinde 3 şüphelinin bulunduğu belirlendi. Elde edilen delil ve bulgular ışığında gözaltına alınan şahıslardan İ.Ü. isimli şüphelinin jandarmaya verdiği ifadede, maktul ile birlikte ava gittiklerini, av dönüşü maktule ait av tüfeğini boşalttığı esnada kazaen maktulü vurduğunu itiraf ettiği bildirildi.
Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2’si Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, İ.Ü. isimli şahıs ise mahkemece elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (GRY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement