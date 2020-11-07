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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Av sırasında akrabası tarafından kazara vurulan kişi öldü - SAMSUN

Av sırasında akrabası tarafından kazara vurulan kişi öldü - SAMSUN

- Jandarma ekipleri - Cenazenin taşınması - Cenazenin cenaze aracına konulması Samsun 'da av sırasında akrabası tarafından kazara vurulan kişi öldüSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde ava gittiği akrabası tarafından kazara vurulan kişi hayatını kaybetti.İddiaya bilgiye göre, Fahrettin S. (60) ile akrabası Niyazi S. (64), Müstecep Mahallesi'nde ava gitti.Av dönüşü Fahrettin S. tarafından tüfekle kazara vurulan Nizayi S, olay yerinde yaşamını yitirdi.Fahrettin S, jandarma ekibince gözaltına alındı.

Jandarma Cenaze Cenaze Aracı 

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