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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ATV kazasında yaralanan Filistinli genç öldü

ATV kazasında yaralanan Filistinli genç öldü

-Cenazeden görüntü

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Alabalık Gesi 

--Kalabalık detay
--detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla gezmek için bindiği ATV’nin devrilmesi neticesinde ağır yaralanan Filistin uyruklu Abdullah Malheresh hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da tercümanlık yapan Filistinli Abdullah Malheresh (25) arkadaşları ile birlikte Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Maşukiye bölgesine geldi. Malheresh, gezmek için bindiği ATV’nin devrilmesi neticesinde yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan Malheresh, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İstanbul’da ikamet eden Malheresh’in vefatını öğrenen yakınları üzüntüye boğuldu. Malheresh’in cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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