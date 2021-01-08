Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
ATV kazasında ölümün teğet geçtiği anlar kamerada...Kaldırımda çay içerken üzerine gelen ATV'yi son anda fark etti

ATV kazasında ölümün teğet geçtiği anlar kamerada...Kaldırımda çay içerken üzerine gelen ATV'yi son anda fark etti

Güvenlik kamera görüntüleri

Kamera Kaçış 

-ATV'nin kaldırıma doğru yönelmesi
-Çay içen adamın kaçması
-ATV'nin takla atması
-Üzerindeki sürücü ile yolcunun savrulması

( ANTALYA )- Kaza ve çay içen vatandaşın son saniyeyle ölümden kurtuluşu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı ANTALYA

- Antalya’da sürücü hakimiyetini kaybolan ATV’nin yol kenarında devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, o sırada taburede oturup çay içen bir kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza ve vatandaşın çay içerken üzerine gelen ATV’den kurtulma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Manavgat ilçesine Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, caddede hızla seyir halinde olan ATV, sürücü hakimiyetini kaybedip kaldırıma doğru yöneldi. ATV, kaldırıma çarpmasıyla birlikte takla attı, üzerindeki sürücü ile yolcu da etrafa savruldu. Bu sırada kaldırımda tabureye oturmuş çay içen bir vatandaş, üzerine gelen ATV’yi görünce ayağa kalkıp kaçarak ölümden döndü. Kazada, ATV sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralanırken, çevredekiler yardıma koştu. Kaza ve çay içen vatandaşın ATV’den kaçış anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı