Atölyeye çevirdiği evinin balkonundan dünyaya satış yapmayı hedefliyor

-Kadının çalışmalarından detaylar

-Atölyeye çevirdiği balkondan detaylar

-Ürünlerden detaylar

-Röportaj



( SAKARYA -ÖZEL)- Kendi yetiştirdiği su kabaklarından yaptığı aksesuarları Türkiye’nin birçok noktasına gönderiyor- Kadın girişimci Hava Fideci: “Ekiminden, aksesuara dönüşünceye kadar kendime ait olan ürünleri satarak aileme katkı sağlıyorum” SAKARYA



- Yetiştirdiği su kabaklarını atölyeye dönüştürdüğü evinin balkonunda kendi imkanları ile şekilli aksesuarlar haline getirerek internet üzerinden Türkiye’nin her yerine satış yapan girişimci kadın Hava Fideci, yurt dışına gönderim yapmayı hedefliyor. Fideci, “Türkiye’nin her yerine gönderim yapıyorum, hedefim yurt dışına gönderim yapmak oradan sipariş alıp kendimi daha da geliştirmek istiyorum” dedi.

Erenler ilçesi Epçeller Mahallesi'nde ikamet eden ve ilk zamanlarda hobi olarak başladığı kendi yetiştirdiği su kabaklarından motifli aksesuarlar üretim işini şimdilerde ticarete döken girişimci kadın Hava Fideci, ürettiği ürünleri Türkiye’nin birçok noktasına gönderiyor. Kendisine dükkan açmayı planlayan kadın aynı zamanda yurtdışına da satış yapmayı hedefliyor. İşini severek yaptığını ve kendisini daha da geliştirmeyi planladığını aktaran Fideci, kadınlara da seslendi. Hayatıma bu şekilde renk katmaya çalışıyorum Hobi olarak başladığı işi geliştiren Hava Fideci, “2-3 yıl önce hobi olarak başladım. Bahçeme hobi olarak ektim ve daha sonrasında aklıma böyle fikirler geldi, yaptıkça kendimi geliştirdim. El emeği deyince, elden ne gelirse; ahşaptan tutun, su kabağına ve çam kozalağına kadar hepsi bir araya gelince böyle güzellikler ortaya çıkıyor. Hayatıma bu şekilde renk katmaya çalışıyorum” dedi.

Evin balkonunu atölyeye çevirdim Tasarımları kendine ait olan ürünlerini internet üzerinden satmaya başlayan ve hedefinin dükkan açmak olduğunu aktaran Fideci, “Aslında imkan el verseydi niyetim ve hedefim bir dükkan açmaktı; su kabağı, el emekleri üzerine tamamen. Olmadığı için evin balkonunu, atölyeye çevirdim. Bir yandan hem çalışma yeri hem de sergi olarak kullanıyorum. Bu ürünlerin ekiminden avizeye dönüşünceye kadar her şey kendime ait. Elektrik malzemelerinden, ampullerine varıncaya kadar bütün tasarımı bana ait. Artık siparişlere başladım, internet ve sosyal medya üzerinden sipariş alıyorum. Artık daha da geliştirdim ve inşallah daha da güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum” diye konuştu.

Hedefim yurt dışına gönderim yapmak Yaptığı satışlar ile ailesine destek olmanın yanı sıra ürünlerini yurt dışına göndermeyi de hedefleyen Hava Fideci,“Türkiye’nin her yerine gönderim yapıyorum, hedefim yurt dışına gönderim yapmak oradan sipariş alıp kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Atölyemi büyütüp inşallah Türkiye’mizin daha güzelleştiği bir günde dükkan açarak oradan devam etmek istiyorum. Aileme, eşime ve çocuklarıma bu şekilde katkı sağlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

İmkanları siz oluşturacaksınız Son olarak kadınlara seslenen Fideci, “Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum; imkanları siz oluşturacaksınız. Boş zamanı siz bulacaksınız, siz zamana değil, zamanı size uyduracaksınız. Hiçbir şey için çok geç değil, hayat yaşamaya değer, hayat çok güzel. Hiçbir şey için geç kaldım demeyin, hayatı neresinden tutarsanız tutun. Farz edin ki bir otobüsü kaçırdınız, geriye dönmeyin bir sonraki otobüsü bekleyin ve hayata oradan devam edin. Hayata küsecek bahaneler aramayalım, hayat insana tozpembe değil. Böyle renklendirebilirsiniz hayatınızı. Her şey istediğimiz gibi olmayabiliyor. Zaman değerlidir, bir şeyler ile uğraşmalı insan. Bazıları diyor ki boş iş, nasıl yapıyorsun. Ben severek yapıyorum bu işi sevmesem bana hiç kimse yaptıramazdı” ifadelerini kullandı. (OK-BCT-



