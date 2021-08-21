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Atölyesindeki yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Atölyesindeki yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi

Atölyesindeki yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi

-Atölyeden görüntüler

Hastane Yangın Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

--Ekiplerden görüntüler
--Ambulanstan görüntü
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evin alt katında bulunan atölyede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Atölyesindeki alevlere müdahale etmek isteyen vatandaş ise dumandan etkilendi. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Esenyol Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin giriş kısmında atölye olarak kullanılan depoda, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Atölyesindeki yangına müdahale etmek isteyen Osman Dündar isimli vatandaş, dumandan etkilendi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen Osman Dündar’a ise müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, Dündar sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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