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ATM sırasındaki tabureli kavga kamerada
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
ATM sırasındaki tabureli kavga kamerada

ATM sırasındaki tabureli kavga kamerada

Şahısların tartışması

Kamera 

-Şahısların kavga etmesi
-Şahısın tabure ile kovalaması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, iki şahıs arasında yaşanan tabureli kavgaya vatandaşlar müdahale etti. Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi yakınlarında iki kişi arasında ATM sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, şahıslarından biri kavga ettiği şahsı eline geçirdiği tabure ile kovaladı. Vatandaşların müdahalesi sonucu kavga eden her iki şahıs sakinleştirilerek olay yerinen uzaklaştırıldı. (CK-SVY-
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