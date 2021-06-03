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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar

ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar

- Şahısların hastaneye sevki

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Dolandırıcılık Avcılık Polis Ekipleri 

-- Şüphelilerin hastaneden çıkışı
-- Detaylar

( KOCAELİ ) -- ATM faresi 5 kişi İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyon ile yakalandı- Yüzlerce kişiye ait kart bilgileri ile yakalanan şahıslardan 2’si tutuklandı KOCAELİ

- Kocaeli ve İstanbul’da banka ATM’lerine yerleştirdikleri aparatla vatandaşların kredi kartlarını kopyalayarak 500 bin TL’lik vurgun yapan 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si ise tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli ve İstanbul’da banka hesaplarında kendilerine ait olmayan harcamalar ve para hareketleri gören vatandaşların şikayeti neticesinde Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık talimatı ile inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kocaeli ve İstanbul’daki banka ATM cihazlarına çok sayıda kopyalama aparatı takan şahısların banka müşterilerine ait kart bilgilerini kopyalayarak hazırladıkları sahte kartlar ile yüzlerce kişinin hesabından yaklaşık 500 bin TL’lik dolandırıcılık yaptığını belirledi. Şahısların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, Kocaeli ve İstanbul’da yaptıkları operasyonlarla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve yüzlerce kişiye ait kart bilgileri, şifreler ve son kullanma tarihlerinin yer aldığı dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin alınması amacıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (GY-NSO-SO-Y)
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