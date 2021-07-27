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Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi

Atlı polislere vatandaş ve turistlerden yoğun ilgi

- Atlı polislerin devriye gezmesi

Polis Hatıra Fotoğrafı Atlı Polis Turist 

-- Vatandaşları atlı polisler ile fotoğraf çektirmesi
-- Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlar ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Vatandaş ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterirken, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi. Cadde boyunca devriye gezen polislere çocukların da yoğun ilgisi oldu. Küçük çocuklar atlara dokunarak hatıra fotoğrafı çektirdi. (MFA-ACÖ-E)
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