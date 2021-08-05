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Atlı polisler yangın denetiminde
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Atlı polisler yangın denetiminde

Atlı polisler yangın denetiminde

Atlı birliklerin ormanlık alandaki denetimi detay

( BURSA ) BURSA

Orman Yangınları Çevik Kuvvet Yangın Ormanlı Devam Eden Yangınlar 


- Ülke genelinde bir haftayı aşkın süredir devam eden yangınlarla mücadele kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kendi sorumluluk alanlarında meydana gelebilecek yangınları önlemek için denetimlerini sürdürüyor. Ege ve Akdeniz'de yangınla mücadele devam ederken, Bursa polisi de muhtemel yangınlara karşı denetimlerine fâsılasız devam ediyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, çevik kuvvet personeli, asayiş ve TEM ekipleri, atlı birlik personeli, kendi sorumluluk bölgelerinde meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçebilmek için gün içerisinde devriye görevlerini aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezinde motosikletli timler ekip araçlarının ulaşamadığı noktaları denetlerken, atlı birlikler ise şehir merkezine yakın alanlarda bulunan piknik ve mesire alanlarında ateş yakan vatandaşları uyararak yangınlar hakkında bilgi veriyor. Atlı birlikler ilgiyle karşılanırken, vatandaşlar yangınların önüne geçilmesi için temkinli davranmaya davet ediliyor.
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