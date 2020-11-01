Atlı polis ekiplerinden Belgrad Ormanı'nda korona virüs denetimi

-Genel Görüntü

-Detaylar

-Çocukların atları sevmesine ilişkin görüntüler



( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE) İSTANBUL



- Sarıyer’de bulunan Belgrad Ormanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı Atlı Birlik ekipleri tarafından korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler havadan drone ile görüntülendi. İstanbul'un en gözde yeşil alanlarından biri olan Sarıyer'e bağlı Belgrad Ormanı’nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik ekipleri tarafından korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların koştuğu yeşil alanlarda yapılan denetimlerde, atlı polis ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Atlı Birlik unsurları ayrıca denetimler sırasında rutin devriye görevlerini de yaptı. Vatandaşlar da ormanlık alanda atlı polis ekiplerinin denetim yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Denetimler sırasında çocuklar ve yetişkinler atları sevdi. Piknik yapmaya gelen Abdurrahim Alemi “ Çok güzel şeyler böyle yerlerde denetim yapılması hem sağlık açısından hem de insanların emniyeti açısından çok güzel memnun olduk. Böyle şeylerin olması lazım.” şeklinde konuştu.

Ailesi ile birlikte gelen Volkan Sarıtaş ise “ Ailecek pikniğe geliyoruz. Ülkemizin polisine çok teşekkür ediyoruz. Burada bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Bundan çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.



loading...