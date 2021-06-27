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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Atletlere taş çıkarttı, ama sınava yetişemedi

Atletlere taş çıkarttı, ama sınava yetişemedi

SINAVA YETİŞEMEYEN AMA ATLETLERE TAŞ ÇIKARTAN ÖĞRENCİ

Sınav Kaymakamlık Kullar Öğrenciler Irak 

-BABASI VE VATANDAŞLARIN İSYANI
-KAYMAKAMLIKTAN POLİS MOTOSİKLETİYLE OKULA GİDEN
-KAYMAKAMLIĞA GELENLER

( BURSA )- Geç kalınca atletlere taş çıkartan ancak saniyelerle süreyi kaçıran öğrenci sınava alınmayınca babası isyan etti- Eski kimlikle sınav salonuna giremeyince yenisini çıkartan öğrenciyi ise trafik polisleri motosikletle okula bıraktı BURSA

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 1 yıldır hazırlanan öğrenci, geç kalınca atletlere taş çıkarttı. Ancak saniyelerle geç kalan öğrenci sınava alınmayınca babası ve vatandaşlar isyan etti. Eski kimliği ile sınava giremeyen öğrenci ise, kaymakamlıkta çıkardığı kimlikle okula yetişmek için trafik polislerinden yardım istedi.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) heyecanı tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da yaşandı. Sabahın erken saatlerinde sınava girecek okullara aileleriyle birlikte gelen öğrenciler, sınav saatini bekledi. Sınava dakikalar kala yetkililer bekleyenler arasında öğrenci olabilme ihtimaline karşın uyarılar yaptı. Kapılar saat 10.00'u gösterdiğinde kapanınca içire girmek isteyen öğrenci atletlere taş çıkartırcasına koştu. Soluk soluğa kalan öğrenci, içeri giremeyince babası ve vatandaşlar isyan etti.Kaymakamlıklarda ise hareketli dakikalar yaşandı. Kimi kimliğini evinde unuttu, kimi eski kimliği ile sınava giremedi, kimi ise yolda düşürdüğü için kaymakamlığa akın etti. Kimliği eski olduğu için sınava gireceği okuldan geri çevrilen öğrenci, kaymakamlıktan kimlik örneği çıkarttı ama sınava dakikalar kaldığı için trafik polislerinden yardım istedi. Motosikletli polislerin arkasına atlayan öğrenci, sınava yetişmek için son sürat okula doğru hareket etti.
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