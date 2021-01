Atların kar keyfi

-atların Koşuşturması Drone

( BURSA -DRONE-ÖZEL)- Atlar karda çocuklar gibi eğlendi BURSA



- Kar yağdığında akla ilk çocukların kartopu, kardan adam, kızak gibi eğlenceleri gelirken, atlar da karda çılgınca eğleniyor. Uludağ’ın eteklerinde bulunan binicilik kulübündeki atlar, kar yağmasıyla birlikte çocuklar gibi sağa sola koşuşturdu. Eğlenceli dakikalar yaşayan atlar, renkli görüntülere sahne oldu. Gönüllerince koşturan atlar, daha sonra bakıcıları tarafından haralarına alınırken, sahneye at eğiticisi Ümit Tekcan çıktı. At üzerinde inanılmaz hareketler yapan Tekcan, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Sadece insanların değil hayvanların da kar yağmasından mutlu olduğunu belirten Tabiat Binicilik Kulübü Başkanı Şeyda Çilek Cihan, “Karlı havaları, karda oyunlar oynamayı çocuklar ne kadar çok seviyorsa, atlar da bu durumdan keyif alıyorlar. Atların kuyruklarının havada olması, ne kadar eğlendiklerini gösterir. Onlar bu keyifli anları yaşarken, at binmeye çekinenler de sıcak kahve veya çay yudumlarken onları izliyor. Biz sadece burada gelen kişilerin mutluluğu değil, atların huzurunu ve mutluluğunu da düşünüyoruz” dedi.

