Atladığı sudan çıkartılmak için dakikalarca ikna edilmeye çalışıldı

-Şahsın merdiven ile yukarı tırmanması

-Sudan çıkarılan Muammer Y.’nin sedye ile ambulansa bindirilmesi



( AFYON KARAHİSAR)- Akarçay’a atlayan 63 yaşındaki adam merdivenle kurtarıldı- Merdivenle kurtarılan adam ağlayıp, serzenişte bulundu AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da yaşlı bir adam gittiği hastanenin bahçesindeki korkulukları aşarak kendisini Akarçay’a attı. Yaşlı adam yaklaşık 15 dakika kaldığı suyun içerisinden kurtarma ekiplerinin ısrarı üzerine uzatılan merdivene tırmanarak kurtuldu. Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B blok arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bahçesine giden Muammer Y., (63) isimli adam henüz belirlenemeyen sebepten ötürü korkulukları aşarak kendisini Akarçay’a bıraktı. Yaşlı adamın suya atladığını gören çevredekilerin ise durumu polise bildirdir. Olay yerine gelen ekipler şahsın suda olduğunu görünce bölgeye İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki suda hareket etmeye çalışan yaşlı adam için suya merdiven uzattı. Muammer Y., merdivene tutunmayınca bu defa kurtarma ekipleri ve polis yaşlı adamı ikna etmek için uğraştı. Yaklaşık 5 dakikanın sonunda ikna olan Muammer Y., uzatılan merdivene tutunarak yukarı çıktı. Merdivenden çıkarken ağlayıp, serzenişte bulunduğu gözlenen Muammer Y., ardından ambulans ile bahçesinden intihar girişiminde bulunduğu hastanenin Acil servisine kaldırıldı. Yaşlı adamın tedavisi devam ederken, polis şahsın suya neden atladığının belirlenmesi için inceleme başlattı. (GC-



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