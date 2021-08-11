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Atış poligonunda çıkan yangında kaplumbağayı yanmaktan polisler kurtardı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Atış poligonunda çıkan yangında kaplumbağayı yanmaktan polisler kurtardı

Atış poligonunda çıkan yangında kaplumbağayı yanmaktan polisler kurtardı

Ekiplerin yangına müdahalesi

Güvenli Bölge Ormanlı Yangın Yeri Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Polisin kaplumbağaya su içirmesi
-Kaplumbağanın tekrar salınması
-Vali Işık'ın yangın yerine gelerek bilgi alması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da, İl Emniyet Müdürlüğüne ait açık atış poligonunda çıkan ot yangını ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, alevlerin ortasında kalan bir kaplumbağayı ise polisler fark ederek kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Çeltek Mahallesi Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanı yanında bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne ait açık atış poligonundaki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye hemen itfaiye, arazöz ve emniyete ait TOMA sevk edildi. Yangın, bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içerisinde ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. “Kaplumbağayı alevlerin arasından polis kurtardı” Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, polis ekipleri alevlerin ortasında kalmak üzere olan kaplumbağayı fark etti. Polisler kaplumbağayı hemen alarak güvenli bölgeye taşıdı. Polislerin hem su içirip hem de yıkayarak kendine getirdiği kaplumbağa, yangının olmadığı bölgeye tekrar salındı. Bölgeye gelen Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da yangınla ilgili görevlilerden bilgi aldı. (ARD-MD-AH-
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