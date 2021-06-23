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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ATİNA - Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti

ATİNA - Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti

- Protestodan detaylar - Mum ve çiçek bırakılması - Yürüyüşten detaylar - Atina Çalışma Bakanlığı binası - Bakanlık binası önünde toplanan doktor ve sağlık çalışanlarıYunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gittiATİNA (AA) - Yunanistan'da doktorlar ve sağlık çalışanları, "kemer sıkma" önlemlerini ve çalışma koşullarını protesto etmek için iş durdurma eylemine gitti.Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla 5 saatlik iş bırakma eylemine giden doktor ve sağlık çalışanları, başkent Atina 'da Çalışma Bakanlığı binası önünde bir araya geldi.Sağlık sistemini protesto eden yüzlerce sağlık çalışanı, daha sonra Sağlık Bakanlığına yürüdü.POEDİN Başkanı Mihalis Yannakos, grup adına yaptığı konuşmada, "Salgınla mücadelede başkalarının hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını hiçe sayan sağlık çalışanları şimdi de hastalanmış sağlık sistemine karşı mücadele veriyor." dedi.
Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelelerine devam edeceklerini belirten Yannakos, daha fazla çalışanın sağlık sistemine dahil edilmesinin gerekli olduğunu savundu.

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