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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ATİNA - Yunanistan'da 24 saatlik genel grev

ATİNA - Yunanistan'da 24 saatlik genel grev

- Pankart taşıyan eylemcilerden detaylar - Flama sallayan göstericiler - Yürüyüş yapan göstericilerden detaylar - Meşale yakan göstericilerYunanistan'da 24 saatlik genel grevATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina 'da, yeni iş koşullarıyla ilgili yasa tasarısına karşı çıkan işçi sendikalarının çağrısıyla protesto gösterileri düzenledi.
Yaklaşık dört saat süren gösteriler olaysız şekilde sona erdi.

Protesto Yasa Tasarısı Nani Grev Başkent 

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