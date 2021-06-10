ATİNA - Yunanistan'da 24 saatlik genel grev

- Pankart taşıyan eylemcilerden detaylar - Flama sallayan göstericiler - Yürüyüş yapan göstericilerden detaylar - Meşale yakan göstericilerYunanistan'da 24 saatlik genel grevATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina 'da, yeni iş koşullarıyla ilgili yasa tasarısına karşı çıkan işçi sendikalarının çağrısıyla protesto gösterileri düzenledi. Yaklaşık dört saat süren gösteriler olaysız şekilde sona erdi.
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