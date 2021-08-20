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- Atina'nın kuzeybatısındaki yangın kontrol altına alınamıyor
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Atina'nın kuzeybatısındaki yangın kontrol altına alınamıyor

- Atina'nın kuzeybatısındaki yangın kontrol altına alınamıyor

yangından detaylar

( ATİNA ) ATİNA

Orman Yangınları Yangın Ormanlı Başkent Helikopter 


- Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Vilia köyü yakınlarında pazartesi günü çıkan yangınla mücadele sürüyor. Yunanistan'da yaklaşık üç hafta önce başlayan orman yangınları önemli ölçüde kontrol altına alınırken, başkent Atina'nın kuzeybatısındaki çam ormanında 16 Ağustos'ta çıkan yangınla mücadele sürüyor. Atina'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Vilia köyü yakınlarındaki yangın söndürme çalışmalarında bu sabah itibarıyla 143'ü Polonya'dan olmak üzere 461 itfaiyeci, 166 araç, 4 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter yer alıyor. Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis gece saatlerinde yaptığı açıklamada, yangının halen kontrol altına alınamadığını ifade etti.
İtfaiye ekipleri de ormanlık alana erişim yollarının olmaması, yüksek sıcaklık ve sürekli değişen rüzgarlar dahil olmak üzere zorlu koşullarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

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