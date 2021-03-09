Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Atina’da sokaklar savaş alanına döndü

- Atina’da sokaklar savaş alanına döndü

-Protestolardan görüntüler

( ATİNA ) ATİNA

İzinsiz Gösteri Polis Şiddeti Göz Yaşartıcı Gaz Molotof Kokteyli Pazar Günü 


- Yunanistan’ın başkenti Atina’da öğrenciler sokağa inerek polis şiddetini protesto etti. Barışçıl başlayan gösteriler ilerleyen saatlerde çıkan olaylar sonucu sokakları savaş alanına döndürdü. Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Nea Smyrni Meydanı’nda toplanan çoğunluğu öğrenci yaklaşık 6 bin kişi ülkedeki polis şiddetini protesto etti. Göstericiler, geçtiğimiz pazar günü polisin Nea Smyrni'de bir vatandaşı dövmesinin ardından sokağa indi. Yunan basınında, polisin vatandaşı izinsiz gösteri yapmak istemesi sonucu müdahale ettiğini yazarken, bazı haberlerde ise adamın Covid-19 kısıtlamalarını uymadığı için polis tarafından dövüldüğü iddia edilmişti. Atina Savcılığı ise, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Barışçıl başlayan gösterilerde göstericilerin, ilerleyen saatlerde Nea Smyrni Emniyet Müdürlüğüne yürümek istemesi ile tansiyon yükseldi. Göstericiler, polise taş ve molotof kokteyli ile saldırırken, polis göstericileri dağıtmak için ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Çıkan olaylarda göstericilerin motosikleti 1 polise taş ve sopalarla saldırması sonucu ağır şekilde yaraladığı bildirildi.
Polis, protestocuların üstünden çıktığını iddia ettiği molotof kokteyli dolu bir torbanın fotoğrafını paylaştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement