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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Atina’da 8 Mart kutlaması

- Atina’da 8 Mart kutlaması

-Kutlamalardan görüntüler

Nani Gesi Başkent 

--Yürüyüşten görüntüler
--Danslardan görüntüler

( ATİNA ) ATİNA

- Yunanistan’ın başkenti Atina’da yüzlerce kadın ve erkek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için sokaklara döküldü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın farklı noktalarında Covid-19 salgınının gölgesinde kutlanmaya devam ediyor. Yunanistan’ın başkenti Atina’da yüzlerce kişi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için sokaklara dökülürken, Covid-19 salgını kutlamalara engel olmadı. Renkli görüntülere sahne olan başkent sokaklarında birçok kadın ve erkek 8 Mart’ı müzik eşliğinde dans ederek kutladı. Kutlamalar sırasında birçok kişinin maske takarken sosyal mesafe kuralına ise uymadığı görüldü.
Bazı katılımcılar pankart açarak yaptıkları yürüyüşte, cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti.
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