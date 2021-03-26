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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Atıl Malzemeler Kurulan Atölyelerle Hayat Buluyor

Atıl Malzemeler Kurulan Atölyelerle Hayat Buluyor

-atıl malzemeler toplanıyor.

Deprem Belediye Başkan Yardımcısı Geri Dönüşüm İmalathane Irak 

--atölyelere getirilip işleniyor.
--park ve bahçelere uygun hale getiriliyor.
--park ve bahçelere yerleştiriliyor.

( VAN ) VAN

- Sayın Cumhurbaşkanımız eşi muhterem hanımefendi Emine Erdoğan’ ın başlatmış olduğu sıfır atık projesinde Erciş Belediyesi Erciş depreminde kullanılan daha sonra atıl durumda bırakılan konteynırlardan 1600 metrekarelik alanda 252 metre karelik bir imalathane kurduk. Belediyeliğimizin bünyesinde bulunan hurdalıklardan elde edilen boru, profil, demir, tahta, araç ve lastiklerini atölyemizde yeniden değerlendirerek kamelyalar varillerimizden oturma bankları, çöp konteynırları, araç lastiklerinden saksılar insanlarımıza hizmet olarak sunarak halkımızın kullanımına tekrardan sağlamış olduk. Bu yıl içinde planlamamız 250 adet oturma bankı, 150 adet kamelya, 23 adet sıfır atık geri dönüşüm kutusu, 300 adet çatılı bank, 23 adet varillerden oturma bankları, çok sayıda lastikten çiçek saksıları 40 tan fazlada salıncak ürettik. Bunların yanı sıra 250 adet çöp kovası üreterek inşallah parklarımızın en kısa sürede içerisine yerleştireceğiz. Bu proje sayesinde belediyemiz bu ürünleri atıl malzemeden üreterek belediyemizin bütçesine de büyük katkı sağlayacaktır. Erciş’imize var gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz. Ben bu hizmetlerin sağlanmasında emeği geçen bütün belediye çalışanlarımıza park bahçeler yöneticisi arkadaşlarımıza bütün çalışan her kese teşekkür ediyorum. Bundan sonrada daha güçlü bir Erciş için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben Erciş belediyesi park ve bahçeler müdürü Ömer Yılmaz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılmış olan sıfır atık projesi kapsamında belediyemiz tarafından temelinden çatısına kadar tamamı ile atık malzemelerle kaynakhane marangozhane ve demir atölyesi ürettik atölyemizin kurulumunda sayın kaymakamımız Nuri Mehmetbeyoğlu ve belediye başkan yardımcısı Hikmetullah yiğit’in desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.
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