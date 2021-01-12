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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Atıl fabrikanın yağ silolarında çıkan yangın söndürüldü

Atıl fabrikanın yağ silolarında çıkan yangın söndürüldü

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMASI

( BURSA ) BURSA

Fabrika Yangına Müdahale Yağ Fabrikası 


- Bursa’nın İnegöl ilçesinde âtıl vaziyette bulunan bir yağ fabrikasının silolarında yangın çıktı. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Akhisar Mahallesi girişinde bulunan âtıl yağ fabrikasının atık vaziyetteki yağ silolarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple silolardan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi İhbar üzerine gelen ekipler silolarda çıkan yangına müdahale ederek 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (SA-MŞ)
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