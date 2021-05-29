Atıl durumdaki maden ocağı kuyusuna düştü, 3 saatte kurtarıldı

-Ekiplerin çalışması

-Yaralı gencin taşınması

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Fethiye ilçesinde, atıl durumdaki maden ocağının içene giren ve yaklaşık 50 metrelik kuyuya düşen genç ağır yaralandı. Genç, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.Olay, Karagedik Mahallesi Darboğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atıl durumdaki bir maden ocağına arkadaşlarıyla giren İsmail Mert K. (18), yaklaşık 50 metrelik kuyuya düştü. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yarım istemesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından düştüğü yerde ilk müdahalesi yapılan Karaman, kurtarma istasyonuyla düştüğü kuyudan çıkarıldı. Yaklaşık 50 metrelik kuyudan 3 saatte kurtarılan Karaman, sedyeyle ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Karaman’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

