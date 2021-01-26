Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Atıl durumdaki lastikler kedilere yuva oldu

- Atıl durumdaki lastikler kedilere yuva oldu

- Oto lasitkçiden detaylar

Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-- Lastik değişim detay
-- Atıl lastiklerin kedi yuvalarına dönüşmesi detayları
-- Kentteki lastik yuvaların detayları
-- Bina önündeki lastik yuva ve kedi detayı
-- Genel detaylar
-- Röp

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de 2 yıldır oto lastik işletmeciliği yapan hayvan sever bir esnaf, işyerinde biriken atıl durumdaki lastikleri kış aylarında kediler üşümesin diye yuva yaptı, kentteki belirli noktalara yerleştirdi. Kentte 25 yaşındaki Ümit Tuğunmuş, 2 yıl önce oto lastik-oto yıkama işletmeciliği açtı. 2 yıl içinde birçok araçtan geriye atıl durumda lastik kaldı. Lastikleri değerlendirmek isteyen Tuğunmuş,kış aylarında kedilerin araçların motorlarına girdiğini, ısınmak için yer aradıklarını görmesi üzerine yuva yapmaya başladı.
İşyerinde arta kalan vakitlerini yuva yaparak değerlendiren Tuğunmuş, kısa zaman içinde kentin işlek noktalarına ve sitelerin önlerine yaptığı bir çok yuvayı yerleştirdi. Hem Bingöl Belediyesi hem de sitelerin yöneticileriyle konuşup kedilerin mama ihtiyaçlarını da çözen Tuğunmuş, onları sıcak yuvalarına kavuşturarak örnek bir davranış gerçekleştirdi. “İmkanlar dahilinde kedi evlerini yaptım” Elde kalan oto lastikleri yuva yapmaya karar verdiğini aktaran Tuğunmuş, “Malumunuz kış ayına girdik. Oto lastik tamiri yaparken sağda solda, araçların altına giren kedileri gördüm. Bende ne yapabilirim diye düşündüm. Bizim müşterilerimizin araçlarından çıkan atıl lastikleri nasıl kullanabilirim dedim. Bende kedi evleri yapmaya karar verdim. Kendi çapımda, elimden geldiğince, imkanlar dahilinde kedi evlerini yaptım. Bingöl’de belirli noktalara bıraktım. Sitelerin önlerin bıraktım, yöneticilerin izni dahilinde. Allah razı olsun kendileri yem bırakmaya başladılar. Bingöl Belediyesi de bıraktığım noktalara 3 günde bir yem bırakıyor” dedi.
Yaptığı kedi evlerini gören vatandaşlara örnek olmasını hem de gençlerin bilinçlenmesini isteyen Tuğunmuş,vicdanıyla hareket edip, sokak hayvanlarına yardım etmeye çalıştığını ve bunu sürdüreceğini kaydetti.
(MAÇ-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı