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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Atık toplama aracı seyir halindeyken alev aldı

Atık toplama aracı seyir halindeyken alev aldı

alev yanan kamyonetin trafikte seyretmesi

Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

( MALATYA )- Seyir halindeyken alev alan atık toplama aracındaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü MALATYA

- Malatya’nın Battalgazi ilçesinde atık toplama kamyonetinin kasa kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 AAJ 717 plakalı atık karton toplama kamyonetinin kasa kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan kamyonete kısa sürede müdahale etti. Yangında kamyonetin kasa kısmında maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı.
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