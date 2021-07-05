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Atık malzemeleri değerlendirdi, dükkanın önünü çiçek bahçesine çevirdi
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Atık malzemeleri değerlendirdi, dükkanın önünü çiçek bahçesine çevirdi

Atık malzemeleri değerlendirdi, dükkanın önünü çiçek bahçesine çevirdi

Atık malzemelerden yapılan saksılardan detay

Çevre Kirliliği Salar Araba Lastiği Esnaf Irak 

-Sebze ve meyvelerin sulanması detay
-Diğer detaylar

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta esnaflık yapan Şöhret Yıldırım eline geçen atık malzemeleri değerlendirerek dükkanının önünü adeta çiçek bahçesine çevirdi. SİVAS

- Sivas’ta esnaflık yapan Şöhret Yıldırım, eline geçen atık malzemeleri değerlendirerek dükkanının önünü bahçeye çevirdi.Kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında esnaflık yapan Şöhret Yıldırım, eline geçen boş su şişesi, kasa, araba lastiği ve çeşitli atıkları çöpe atmak yerine saksıya dönüştürdü. Yıldırım içlerine sebze, meyve ve çiçekler ektiği atıklarla çevre kirliliğinin de önüne geçti. Aynı davranışı diğer vatandaşlardan bekleyen Şöhret Yıldırım, herkesin üzerine düşeni yapmasını, atık malzemelerin doğaya atılmaması gerektiğini söyledi.

“Herkes üzerine düşeni yapsın”Yıldırım bahçeyi görenlerin dikkatini çektiğini ve satılık mı diye soranların olduğunu belirterek, “Atık malzemeleri doğaya zarar vermemek için değerlendirdim. Hem yeşillik olsun hem süs olsun diye hem de atık şişeleri doğaya bırakmamak için böyle bir şey yaptım. Atık olarak burada su bidonları komşumdan aldığım araba tekerlekleri, kırık leğenler, kasalar var. Görenler satılık mı diye soruyorlar ama ben hobi olarak yaptım. Malum pandemiden dolayı işimiz gücümüz yoktu bende vakit geçirmek için bunlarla uğraştım. Herkes atıkları değerlendirsin doğaya zarar vermesinler. Memleketimizde insanlarımız çok sorumsuz lütfen üzerine düşeni yapsınlar. Elimde su şişesi varsa onu atık kovası bulana kadar taşırım. Ya değerlendirsinler ya da sokağa atmasınlar” dedi.

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