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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Atık malzemeler sokak hayvanlarına ev oldu

Atık malzemeler sokak hayvanlarına ev oldu

HAYVANLAR İÇİN YAPILAN BARINAKLAR

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-MÜDÜR KONUŞMA
-ÖĞRENCİ KONUŞMA
-HAYVANLARIN DAĞITILMASI
-DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnaklı gençler barınmak için yer arayışında olan sokak hayvanlarına atık malzemelerden ev yaptı. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllüleri tarafından daha önce yapılan atık malzemelerden 'Gençlik Dönüşüm Bahçesi' yanında bu seferde atık malzemeleri köpek ve kediler için yuvaya dönüştürüyor. Şırnak'ta gençlerin talebi üzerine hazırlanan proje kapsamında esnaftan temin edilen paletler sokak hayvanlarına yuva oldu. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllülerinin kentteki iş yerlerinden temin ettiği 100 palet, köpek ve kediler için soğuk kış günlerinde 50 yuvaya dönüştürüldü. Barınakları sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara yerleştiren gönüllüler, hayvanlara da mama verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 29 Ocak'ta Şırnak ziyareti sırasında, gençlerden gelen talep üzerine bu barınakların yapılması için talimat verdiğini söyledi.

Birlik, "Kasapoğlu'nun talimatı ile yürüttükleri proje kapsamında esnaftan alınan paletlerle 50 sokak hayvanına barınak yapıldı. Gönüllü arkadaşlarımızla 15 gün içerisinde esnaftan temin ettiğimiz paletlerden kedi ve köpekler için güzel sanatlar atölyesindeki arkadaşlarımız tarafından 50 barınak yapıldı. Ortaya kedi ve köpeklerin barınacağı çok güzel evler çıktı. Bu evlerin yapımı da sürüyor amacımız bunu 100'e çıkartmak ve ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirmek. Arkadaşlarımız buralara belirli zaman dilimlerinde yiyecek ve mama bırakacaklar. Bu sayede sokak hayvanlarımıza sıcak bir yuva sağlamış olduk. Projede emeği geçen başta bakanımız olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Projeyi Bakan Kasapoğlu'na ileten Rojbin Katar ise, “Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Şırnak ziyaretinde hayvan barınakların az olduğunu bildiğim için durumu anlattım. Kentteki sokak hayvanlarının barınak ihtiyacının karşılanmasına öncülük ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bu projede ön ayak olduğum içinde çok mutlu oldum. Barınaklarımızın yarısı yapıldı diğer yarısı yapılmaya devam ediyor. Bu sayede sokak hayvanlarına ev ve aş sağlamış olduk” diye konuştu.
Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllüsü Mehmet Yardımcı da sokak hayvanlarının insanlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Onlar da can, insanlardan yiyecek yuva bekliyorlar. Biz de onlara sıcak yuva yapmak için 50 barınak yaptık, 50 adet daha yapıyoruz. Hayvanların soğukta kalmasını istemiyoruz, yaptığımız barınaklar yazın da kullanılabilecek" şeklinde konuştu.

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