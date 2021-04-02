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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Ateşe verip kayıplara karıştılar.. Metruk bina alev alev yandı

Ateşe verip kayıplara karıştılar.. Metruk bina alev alev yandı

alev alev yanan metruk bina

Polis Bild Nadan Yangın Yeri 

-söndürme çalışmaları

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk bina alev alev yandı. Sinanbey Mahallesi Suadiye Sokak'ta bulunan metruk binada yangın çıktı. Uyuşturucu müptelâlarının mekânı hâline gelen ve mahalle halkını canından bezdiren binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler alev topuna dönen binayı söndürdü. Metruk tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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