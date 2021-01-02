Ateş yakıp eğlenen gruba polis baskını



- İznik’te özel bir tatil köyünde ateş yakarak eğlence yapan gençlere polis baskın düzenledi.

Bursa’nın İznik ilçesinde bir tatil köyünde sokağa çıkma yasağına rağmen ateş yakıp toplanan ve mesafe kuralını ihlal eden bir grup gence polis baskın düzenledi.

Polisi gören kalabalık grup kaçmaya çalıştı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan gençler polis tarafından uyarıldı. (AK-



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