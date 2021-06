ATB’de çıkan yangının ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor

-hasardan görüntü

- Ankara Ticaret Borsası (ATB) İş Merkezi’nde dün çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.Dün, Başkent’in Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak üzerinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin C ve E bloklarının alt katlarında bulunan bir depoda başlayan yangın uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınmıştı. Yangında, C ve E bloklarında bulunan 30 dükkandan 20’si tamamen yandı. 4 kattan oluşan dükkanların 2 katının bodrum kat olduğu ve depo olarak kullanıldığı öğrenildi. ATB esnafı yangının asıl hasarının alt katlarda olduğunu ve diğer bloklara sıçramasının önüne geçilerek büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü söyledi.



Günün ilk ışıkları ile beraber yangının verdiği hasar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Hasar tespit çalışmalarını sürdüren ekipler yangının çıktığı bloklara girişe izin vermiyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekiplerin öğleye kadar çalışmalarını tamamlayıp tehlikeli bir durum olmadığına kanaat getirdikten sonra iş yeri sahiplerinin dükkanlarına girmesine izin vereceği bildirildi.

“Alt katta çok büyük hasar var”Yanan dükkanlardan birinin sahibi olan Hakan Kamacı, “Arkadaşlar bir duman görmüş önce. Daha sonra beni aradılar ATB’de bir yangın var diye. Bende kiracımızı aradım. Kiracımız 86 numarada bir patlama olduğunu söyledi bana. Benim dükkanımda 83 numara. Sizde bir sıkıntı var mı diye sordum. Önce 3 çalışan arkadaşımıza ulaşamıyoruz gibi bir şey söyledi.



Meşgul etmemek için kapattım sonra çok şükür ulaşmışlar. İlk anlattığına göre en alt kattan çıktığı yangının. Bizim dükkanda tamamen yandı. Yangının çıkış sebebi olarak kesin bir ifade yok itfaiye ekipleri çalışması sonucu göreceğiz. Ama sabah konuştum kiracımla doğal patlaması da olabiliyorlar dedi ama kesin bir durum yok bizde itfaiye raporunu bekliyoruz. Dükkan tamamen yanmış kiracı ile konuştum depo doluymuş. Hiçbir şey kalmadığını söyledi.



Yukarıdan baktığımda çok büyük bir hasar yok ama alt katta çok büyük hasar var diyor” ifadelerini kullandı.“2 saat içerisinde zaten dükkanlar, araçlar, içerisindeki malzemeler yandı kül oldu”Kendi ofislerinin tamamen yandığını söyleyen ATB esnafı Ali Kanlıkoca, “Dün saat 16.00 civarı bize haber geldi yangının başladığı ile alakalı. Biz saat 17:00 gibi ulaştık dışarıda sevkiyattaydık. Geldiğimizde aşırı derecede duman çıkıyordu. Elektrik kontağından çıktığı söyleniyor ama çalışmalar sürüyor sonuç ne olur bilmiyoruz. Kimyasal maddeler olan dükkanlar olduğu için yangın hızlı bir şekilde büyüdü. 2 saat içerisinde zaten dükkan, araçlar, içerisindeki malzemeler yandı kül oldu. Tek tesellimiz can kaybının almaması” diye konuştu.