Atatürk ve 10 Kasım ARŞİV videoları

- Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşları selamlaması - Kurtuluş Savaşı'ndan görüntüler - Mustafa Kemal Atatürk'ün millete hitabı - Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'deki konuşması - Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının taşınması - Vatandaşların ağlaması - Anıtkabir'in görüntüsüBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ANKARA
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım