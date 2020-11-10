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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Atatürk ve 10 Kasım ARŞİV videoları

Atatürk ve 10 Kasım ARŞİV videoları

- Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşları selamlaması - Kurtuluş Savaşı'ndan görüntüler - Mustafa Kemal Atatürk'ün millete hitabı - Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'deki konuşması - Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının taşınması - Vatandaşların ağlaması - Anıtkabir'in görüntüsüBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ANKARA

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