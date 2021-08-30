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Atatürk Üniversitesi’nden öğrencilere online konser
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Atatürk Üniversitesi’nden öğrencilere online konser

Atatürk Üniversitesi’nden öğrencilere online konser

- Atatürk Üniversitesinden drone detay

İletişim Online Çekim Öğrenciler Rektör 

-- Konserlerden detay

( ERZURUM ) ERZURUM

- Atatürk Üniversitesi, pandemi süreci nedeniyle evde kalan öğrencilerine online konser düzenledi.
Pandemi süreci nedeniyle evde kalan öğrenciler ve tercih yapan üniversite adaylarına tanıtım yapmak amacıyla Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan konserler, Youtube üzerinden canlı sunuldu. Konserlerin çekimleri ve montajı Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılırken, canlı konserler dinleyenler tarafından büyük beğeni aldı. (ÇK-ÖB-Y)
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