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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde trafik kazası: 3 yaralı

Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde trafik kazası: 3 yaralı

Kaza yerinden detay

İlk Müdahale Trafik Kazası Dikkatsizlik Rektör Trol 

- Kazaya karışan araçlardan detay
- Yaralılara müdahale edilmesi
- Sürücünün konuşması
- Kaza yerinden detay görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde meydana gelen trafik kazasında kavşağa kontrolsüz olarak giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İrfan Coğul yönetiminde ki 34 BGZ 148 plakalı otomobil ile Cihanşah Kahriman 04 DC 546 plakalı otomobil rektörlük kavşağında dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan bir bayan yaralandı. Yaralılara kaza yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahaleleri ambulans içerisinde yapıldı. Kaza sonrası devrilen araç nedeniyle yol kısa süreli olarak trafiğe kapandı.
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