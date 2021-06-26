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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Atatürk’ün Tokat’a gelişinin 102. yıl dönümü

Atatürk’ün Tokat’a gelişinin 102. yıl dönümü

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin yıl dönümü dolayısı ile düzenlenen tören

Savaş Saygı Duruşu Altın Bağımsızlık Saldırı 

-Atatürk anıtına çelenk konulması
-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun konuşması

( TOKAT ) TOKAT

- Gazi Mustafa Kemal düzenlenen törenle kutlandı.Milli mücadele döneminde Atatürk’ün 26 Haziran 1919’da Tokat’a yaptığı ziyaretin yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı Törende, Tokat Valisi Ozan Balcı, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Atatürk anıtına çelenk sundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Başkan Eroğlu yaptı. 26 Haziran tarihinin Tokat için önemli bir gün olduğunu belirten Başkan Eroğlu, “Bugün, bağımsızlık mücadelemizin başladığı, devletimizin temellerinin atıldığı dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrimize ilk kez geldiği Tokat halkı ile bütünleştiği, hemhâl bir gündür. Şehrimiz ve Millî Mücadele’miz için çok önemli olan bu olayın 102. yıldönümü idrak ediyoruz. Tüm Tokatlı hemşerilerimizin bu anlamlı gününü canı gönülden kutlarım” dedi.
Tokat halkının vatanın ve milletin dar gününde elini taşın altına koyarak Millî Mücadele’ye her türlü desteği vermiş olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “Tokatlılar, Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde olduğu gibi savaş döneminde de devletimizden ve onun kahraman ordusundan her türlü fedakarlığı esirgememişlerdir. İzmir’de Yunanlıların, Maraş’ta Ermeni ve Fransızların saldırıları ile karşı karşıya kalan ve mağdur vatandaşlarımıza maddi ve manevi yardımlarda bulunmuşlardır. Tokat halkı olarak bizler geçmişte devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının tehlikeye düştüğü her dönemde üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmekten kaçınmamıştır” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanında Atatürk'ün fotoğraflarını yer aldığı sergi gezildi.
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