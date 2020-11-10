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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Atatürk’ün ölümünün 82. yıl dönümünü Oratoryo ile andılar

Atatürk’ün ölümünün 82. yıl dönümünü Oratoryo ile andılar

Konferans salonundan detaylar

İstiklal Marşı Öğrenciler 

-Erzurum Valisinden detaylar
-Düzenlenen programdan detaylar
-Gösterilerden detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- 10 Kasım Atatürk’ü anma programı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade salonunda Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ve Oratoryo ile gerçekleşti. Pandemiye uygun şekilde gerçekleştirilen programa Erzurum Valisi, Cumhuriyet Savcısı, İl Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanları, Atatürk Üniversitesi Rektörü ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan programda konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin şiir okuması ile devam eden programda videolar izlendi. Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanmış olan Oratoryo gösterisinden sonra program sona erdi.
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