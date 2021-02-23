Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin 86.yılı törenle kutlandı



- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin 86. yıldönümü resmi törenle kutlandı. Marmaris Atatürk Meydanında sabah 09.50de başlayan törene Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu İlçe Jandarma Komutanı Binb. Murat Çam, İlçe Emniyet Müdür vekili Oktay Kapsız , Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay , siyasi parti, kamu kurumu, oda ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Marmaris’te yaşayan gaziler ve vatandaşlar yer aldı. Marmaris’teki kutlamalar çelenk sunumu ile başladı.

Aksaz Deniz Üssü Bandosunun eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sabancı Anadolu Lisesi Müdürü Işıl Tonkaz günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçeye gelişinin temsili canlandırılması yapıldı. Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılmış yelkenli tekne ve Sahil Güvenlik botlarının siren çalarak geçişi yapmasıyla tören son buldu. (GK-OD-Y)



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