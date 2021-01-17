Atatürk'ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı

-Özenle saklanan mendilin açılması ve mendilden detaylar

-Ali Akif Boztoprak ile röportaj

-Mendil ve Boztoprak'tan detaylar



( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP



- Gaziantepli Ali Akif Boztoprak, 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep'i ziyareti sırasında babasına hediye ettiği altı ok işlemeli mendili yaşadığı maddi sıkıntıdan dolayı satışa çıkarttı.1933 yılında Gaziantep’i ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk için verilen yemekte baklavacı Ali Boztoprak yaptığı baklavayı Atatürk’e ikram etti. Yediği baklavayı çok beğenen Atatürk, Boztaoprak’a cebinden çıkarttığı mendili hediye etti. 2000 yılında babasının vefat etmesiyle kendisine kalan mendili 21 yıldır özenle saklayan Ali Akif Boztoprak, kefil olduğu bir borçtan dolayı yaşadığı maddi sıkıntı yüzünden babasından hatıra kalan Atatürk’ün mendilini satmaya karar verdi."Atatürk, babamın baklavasını beğendi, mendilini hediye etti"21 yıldır mendili sandık içinde özenle sakladığını belirten Ali Akif Boztorpak, “Yıl 1933, babam o zamanlar Gaziantep’teki 3 baklavacıdan bir tanesi. O zamanın Valisi Akif Bey, Atatürk’ü Narlı’da karşılıyorlar ve Gaziantep’e getiriyorlar. O günün anısına 200 kişilik bir yemek veriyor, yemekte de babama baklava siparişi veriyor ve onun ikram etmesini söylüyor. Babam baklavayı ikram ediyor ve Atatürk çok beğeniyor. Babamı yanına çağırıyor, babam da bir dilim daha ikram ediyor kendisine ve tokalaşıp sohbet ediyor. Sonra da cebinden kendi kullandığı mendilini bugünün anısına diyerek hediye ediyor” dedi.

"Mendil hiç yıkanmadı"Hiçbir şekilde müdahale etmeden mendili özenle sakladıklarını ifade eden Boztoprak, “Ben çocukluğumdan beri bilirim annem sandığında saklardı, el vurmazdık, kullanmazdık, ütü dahi yapmadık. Kıymetli bir hediyeydi, sandığımızdaydı sürekli. Anne ve babamın vefatından sonra ben aldım, bende kaldı” şeklinde konuştu.

Yaşadığı bir kefil olayının ardından servetini kaybettiğini kaydeden Boztorpak, “Başımdan bir takım olaylar geçti, bir kefillik olayı oldu ve orada çok büyük zararım oldu. Evlerimi satmak zorunda kaldım, şimdi eski halime döneyim diye uğraşıyorum. Fiyat belirlemedik ama bu kıymetli bir şey, öyle 10 liralık, 5 liralık bir şey değil. Talep olursa sonuca bağlarız, çünkü satmayı düşünüyoruz artık. İsteyenler eksperini getirsinler, burada baktırsınlar, inceletsinler burada olur ama Gaziantep dışına satmadan göndermem. Babamdan kalan bir eşya, bunu satmak kolay değil. Bunu satmanın ne kadar zor olduğunu, içimin nasıl sızladığını yaşamayan bilmez. Benim için kıymetli ve kıymeti altında da vermem” diye konuştu.





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