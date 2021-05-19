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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya çıkartıldı

Atatürk'ü temsil eden bayrak karaya çıkartıldı

DETAYLAR

( SAMSUN ) -- Pandemi gölgesinde 19 Mayıs kutlamaları SAMSUN

Saygı Duruşu Efes Gesi Güreş 


- 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere Samsun’a ilk adımını attığı yer olan Tütün İskelesi’nde Atatürk’ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı. 19 Mayıs kutlamaları, saat 09.00’da Atatürk Anıtı’nda başladı.
Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Anıttaki törenin arından Tütün İskelesi’ndeki tören alanına geçildi. Tören alanında Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı sporcuların gösterileri nefesleri kesti. Törende cimnastik, okçu, güreşçi sporcuları pandemi kuralları çerçevesinde gösterilerini yaptı. Akabinde 2 denizci ve 2 karacı asker ile birlikte 1 denizci subay, 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı nezaretinde 5 izciye teslim edildi. Bir sonraki program için Bandırma Vapuru'na geçildi. Törende konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağına inanan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'dan kutlu bir mücadele başlatarak bütün ülkeye yayılmasını sağlamıştır. Her yıl coşku ile kutladığımız bu bayram, ülkemizin bütünlüğüne gençlerimizin azim ve kararlığına işaret etmektedir. Bu bayramlar her daim yeni bir başlangıç, yarınlarımız için büyük bir müjdedir" dedi.
Tören sonunda Vali Dağlı, Ankara'dan Samsun'a pedal çeviren AFAD sporcularına plaket teslim etti. Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve il müdürleri katıldı.
(FAU-SLH-
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