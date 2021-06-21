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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Atatürk silüeti belirdi

Atatürk silüeti belirdi

Seyir tepesinde siluetin oluşmasını bekleyenler

Koronavirüs Hatıra Fotoğrafı Koronavirüs Sağlık Çalışanları Siluet 

-Atatürk siluetinin oluşma anı
-Vatandaşlar ile röportaj

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'ın Damal ilçesinin Ata Mahallesi'nden bakıldığında Karadağ sırtlarına vuran ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetine ilgi giderek yoğunlaşıyor. Havanın bulutsuz olması nedeniyle önceki gün saat 18.00 sıralarında vatandaşlar Atatürk’ün Karadağ sırtlarındaki silüetini görmeye gitti. Bol bol hatıra fotoğrafı çekilen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hayrete düştüklerini belirtti.
Ardahan Devlet Hastanesi'nden gelen sağlık çalışanları merak edip geldiklerini söyleyerek, daha önce görmediklerini ve gerçekten çok güzel ve eşsiz bir manzarayla karşılaştıklarını söylediler. Dâhiliye uzmanı olan Pınar Tezel de buraya gelip Silueti görebildikleri için çok şanslı olduklarını söyledi.

Her yıl Atatürk silüeti oluşması dolayısıyla yapılan 'Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' ise yaklaşık iki yıldır koronavirüs salgını nedeniyle yapılamıyor.
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