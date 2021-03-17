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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Atatürk Kültür Merkezi’nde asma tavan düştü: 4 işçi yaralandı

Atatürk Kültür Merkezi’nde asma tavan düştü: 4 işçi yaralandı

Olay yeri Görüntü

Polis Aracı Polis Hastane Polis Ekipleri 

-Ambulans ve polis aracı
-İşçiler
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Atatürk Kültür Merkezi’nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı asma tavan düştü, 4 işçi yaralandı. Olay, Taksim Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) saat 19.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı asma tavanın düşmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Olayı gören işçiler 112 ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı işçilere müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. (EB-HK-
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