Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı'nda onlarca uçak yolcularını bekliyor

Atatürk Havalimanı'nda onlarca uçak yolcularını bekliyor

Havadan uçakların görüntüsü

Yolcu Taşımacılığı Kamera Aktüel 

-Uçakların aktüel arşiv görüntüsü
-Uçakların park halinde görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)-Pistlerde park halinde bekleyen uçaklar drone kamerasında İSTANBUL

- 19) salgını nedeniyle kullanılmayan onlarca uçak, Atatürk Havalimanında sefer yapıp yolcularına kavuşacağı günü bekliyor. Sivil yolcu taşımacılığına kapatılan Atatürk Havalimanı’nda pandemi nedeniyle sefer yapamayan uçakların park alanı haline geldi. Birçok uçak firması iptal olan veya azalan uçuş seferleri nedeniyle uçaklarını park halinde bekletmek zorunda kaldı. Geçen yıl nisan ayında ilk vakaların gözükmeye başlamasıyla tüm dünya genelinde ekonomik durgunluk en çok da havayollarını etkiledi. Sivil taşımacılık yapan havayolu şirketlerinin birçoğu sefer azaltarak kullandığı uçakları park halinde beklemeye aldı. Türkiye genelinde normalleşme sürecine adım adım girilirken uçakların da Atatürk Havalimanından kalkıp yeniden sefer yapmaları bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı