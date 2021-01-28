Atatürk büstünün karlarını elleriyle temizledi

- Kütahya'da bir güvenlik görevlisinin, karla kaplı Atatürk büstünü temizlediği anların görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. Güvenlik görevlisi Uğur Er, sabah saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 19 Mayıs Ortaokulu'nun yanından geçerken Atatürk büstünün karla kaplı olduğunu gördü. Elleriyle büstteki karları temizleyen Uğur Er'in davranışı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım