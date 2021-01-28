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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Atatürk büstünün karlarını elleriyle temizledi

Atatürk büstünün karlarını elleriyle temizledi

Atatürk büstünün karlarını temizlemesi.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Sosyal Medya Güvenlik Görevlisi Kamera Cep Telefonu 


- Kütahya'da bir güvenlik görevlisinin, karla kaplı Atatürk büstünü temizlediği anların görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. Güvenlik görevlisi Uğur Er, sabah saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 19 Mayıs Ortaokulu'nun yanından geçerken Atatürk büstünün karla kaplı olduğunu gördü. Elleriyle büstteki karları temizleyen Uğur Er'in davranışı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.
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