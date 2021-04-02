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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs adliyede

Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs adliyede

Zanlı adliyeye sevk edilirken görüntü

Polis Akalan Çerikli Polis Ekipleri 

-Adliyeden detaylar
-detay

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstüne ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan şahıs emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstlerine ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan G.D., polis ekiplerince yakalandıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan G.D. Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.
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